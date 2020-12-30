Батько ізраїльського футболіста підтвердив перехід сина у Динамо

Динамо здійснило перший зимовий трансфер

Гравець Маккабі Петах-Тіква Ліел Абада стане гравцем Динамо.

Про це повідомив батько 19-річного футболіста.

"Угоду закрито, залишилося лише кілька технічних деталей. Ми дуже схвильовані і думаємо про переїзд 19-річного хлопця в Україну, але це приємні турботи", - сказав батько гравця Ронен Абада.

Очікується, що Абада прилетить в Україну 5 січня і підпише контракт з Динамо.

Ізраїльський клуб отримає за футболіста 5 млн євро і буде мати право на 20% від суми подальшого трансферу.

Абада - правий вінгер. Тransfermarkt оцінює його в 1,6 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Динамо стежить за трьома ізраїльськими футболістами.