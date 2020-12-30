Динамо стежить за трьома ізраїльськими футболістами

Динамо цікавиться одразу трьома футболістами з Ізраїлю.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

"Чи правда, що Динамо цікавиться ізраїльським півзахисником? Наскільки я знаю, у Динамо на прицілі відразу три ізраїльських футболісти.

Чому? Виходячи з того, що киянам потрібні мінімум три футболісти в різні амплуа, розглядаються всі більш-менш економні варіанти. Це стосується Хорватії, Боснії, Сербії, Польщі, Ізраїлю, можливо, Чорногорії. Країни, де ціни на футболістів можуть бути притомними.

Зрозуміло, Динамо однозначно переглядає чемпіонат Ізраїлю, як і наші агенти, які звідти роблять пропозиції, а також селекціонери. Але ніякої конкретики з цього приводу розповісти вам не готовий", — розповів Франков.