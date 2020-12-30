 Динамо стежить за трьома ізраїльськими футболістами | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 09:41 10910 1
Шахтар назвав найкращого гравця року
Сьогодні 20:29 492
Динамо веде переговори з півзахисником чемпіона Хорватії
Сьогодні 15:09 1040
Чісора: Усик - скиглій, він тільки й робив, що уникав нашого бою
Сьогодні 13:51 1637
Повєткін: Не збираюся боксувати з Усиком
Сьогодні 13:15 2184
Українку включено до Міжнародної Зали Слави IPF
Сьогодні 10:40 506
Промоутер Повєткіна: Шанси Усика у боях з Джошуа, Ф'юрі, Вайлдером є невеликими
Сьогодні 07:14 567
Ярмоленко – найгірший у Вест Гемі в матчі проти Саутгемптона
Вчора 22:28 1423
Шаран назвав гравців, які покинуть Олександрію
Вчора 20:59 1712
Визначився найкращий тренер Першої ліги
Вчора 18:45 1634 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:41 Футбол Лунін знову у запасі Реала на матч Ла-Ліги 91
21:29 Футбол Аталанта підписала захисника 130
21:15 Футбол Манчестер Сіті після повторного тестування повернувся до тренувань 167
21:02 Блог Найкращі голи Динамо 2020 року 150
20:57 Футбол Батько ізраїльського футболіста підтвердив перехід сина у Динамо 433
20:44 Футбол Фернандеш встановив новий рекорд Манчестер Юнайтед 401
20:29 Футбол Шахтар назвав найкращого гравця року 492
20:16 Футбол Динамо стежить за трьома ізраїльськими футболістами 560
19:59 Футбол Гранада обіграла Валенсією у матчі з трьома вилученнями 434
19:45 Футбол В АПЛ відмовились робити паузу в чемпіонаті 509
19:40 Блог День в історії. 45 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі 149
19:30 Баскетбол Мішула — найкращий гравець Суперліги у грудні 480
19:15 Футбол Караваєв назвав перешкоду трансферу Миколенка у Мілан 1064
18:59 Бокс Де Ла Хойя хоче реваншу з Мейвезером 836
18:45 Бокс Гірн виділив прогрес в організації бою Джошуа - Ф’юрі 812
18:31 Футбол Маттеус: Лев більше не підходить для збірної Німеччини 853
18:17 Баскетбол Прометею знову дозволили грати на домашній арені 728
17:57 Блог Гравці збірної України привітали уболівальників з Новим роком 365
17:55 Футбол Визначився транслятор домашніх матчів Динамо 1241
17:43 Футбол Матч Тоттенгем - Фулгем відмінили через спалах коронавірусу 877
17:32 Футбол Нємчанінов: Мав пропозицію з Європи та УПЛ 911
17:17 Футбол Куман оцінив шанси Барселони на чемпіонство у Ла-Лізі 1009
16:57 Футбол Остап Маркевич виділив перевагу Маріуполя 866
16:45 Футбол Драгович не перейде у Динамо 1667
16:31 Теніс Ваншельбойм успішно стартував на турнірі в Тунісі 925

Динамо стежить за трьома ізраїльськими футболістами

Сьогодні 20:16 560 0
Артем Франков прокоментував потенційні трансфери Динамо
Динамо стежить за трьома ізраїльськими футболістами
#Динамо

Джерело - dynamomania.com.

Динамо цікавиться одразу трьома футболістами з Ізраїлю.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

"Чи правда, що Динамо цікавиться ізраїльським півзахисником? Наскільки я знаю, у Динамо на прицілі відразу три ізраїльських футболісти.

Чому? Виходячи з того, що киянам потрібні мінімум три футболісти в різні амплуа, розглядаються всі більш-менш економні варіанти. Це стосується Хорватії, Боснії, Сербії, Польщі, Ізраїлю, можливо, Чорногорії. Країни, де ціни на футболістів можуть бути притомними.

Зрозуміло, Динамо однозначно переглядає чемпіонат Ізраїлю, як і наші агенти, які звідти роблять пропозиції, а також селекціонери. Але ніякої конкретики з цього приводу розповісти вам не готовий", — розповів Франков.

Раніше повідомлялося, що Динамо веде переговори з півзахисником чемпіона Хорватії.

Коментарі ()