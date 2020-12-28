Селезньов пояснив провал у Малазі

Джерело - Футбольний формат.
Нападник Колоса Євген Селезньов назвав причини провалу в іспанській Малазі.
Про це розповів сам футболіст.
"Я ніколи не мріяв грати в Європі. Це сталося одного разу, я поїхав в Іспанію - це моя помилка. Дуже сильно шкодую про це. Я не підходжу під Європу. Може, підходжу в футбольному плані, але в життєвому - я дуже сильно далекий від Європи.
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Мені було там дуже важко жити. Я зіткнувся з брехнею постійною, оцінкою моєї зарплати. Все разом. Це склалося в один кошик, я не розумів, що відбувається. Я вітався з 4-5 футболістами, інші через мою зарплату не віталися.
Я досі цього не можу зрозуміти. Я жодного разу не цікавився, у кого яка зарплата. Що моє - це моє. Скільки дали - стільки й дали", - відзначив Селезньов.
Євген Селезньов виступав у Малазі з січня по вересень 2019 року. Всього зіграв 12 матчів, результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, раніше Селезньов назвав уболівальників під*расами.