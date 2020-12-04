Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст збірної України, а нині гравець Колоса Євген Селезньов не звертає уваги на людей, які називають його кормільцем.

Про це форвард розповів у етері Вацко.

"Я не звертаю уваги на людей... диванних підарасів. Крім того, що пиз*іти, вони більше ні на що не здатні. Я ніколи не розумів, як можна в чомусь когось звинувачувати, не знаючи людину особисто. Так, я зробив помилку, поїхавши в Кубань - не очікував таких наслідків, повірте!", - зауважив Селезньов.

Нагадаємо, прізвисько "кормілєц" причипилося до гравця після його в переходу в російську Кубань, коли він заявив, що поїхав грати до Росії бо треба годувати родину.