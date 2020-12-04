Нападник Колоса Євген Селезньов, будучи гравцем Дніпра, виїжджав із Дніправ в Донецьк для з'ясування стосунків із бойовиками ДНР.

Про це розповів сам ексфорвард збірної України в етері Вацко LIVE.

"У мене хотіли викрасти будинок в Донецьку. Чому я маю віддавати своє, чесно зароблене?! Мені передзвонили рано-вранці - перший дзвоник о 4-й, другий - о 6-й (форвард не уточнив хто саме. Вочевидь мова йде про дзвінок із Донецька - Чемпіон), о 8:30 я був уже в машині. У той момент я не думав про страх, взагалі ні про що не думав. Мене зупинили Андрій Русол і Ваня Піроженко (футбольний агент - Чемпіон). Зараз я по іншому сприймаю ту ситуацію і вдячний хлопцям, які мене стримали", - згадав Селезньов.