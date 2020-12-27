Шахтар не буде повертати орендованих гравців взимку

Донецький Шахтар не має наміру повертати своїх орендованих футболістів у зимове трансферне вікно.

Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін

"Я не думаю, що в зимове міжсезоння хтось буде повертатися. Артем Бондаренко - для нашого тренера, за великим рахунком, відкриття. Просто йому потрібно грати. Бондаренко може сидіти на лавці, але це не вихід, і було вирішено віддати його в оренду для ігрової практики - це нормально", - заявив функціонер.

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"Очеретько був у дублі - йому 17 років. У першій команді Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, той же Судаков. Ми віддали Олега в оренду в Маріуполь, і сьогодні він там один з лідерів. Його теж чекає велике майбутнє, я впевнений, що через півроку або трохи більше він повернеться в Шахтар і буде у нас грати", - сказав Палкін.