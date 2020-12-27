 У Шахтарі образились на рішення Луческу очолити Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Андрій Шевченко: Відзначили новий рік в салоні літака
Сьогодні 11:44 556
Коваленко у січні перейде в Аталанту
Сьогодні 10:42 1291
Кличко у ТОП-5 найкращих боксерів 21 століття за версією Ranker
Вчора 20:40 3141
Динамо - найкращий клуб в історії Ліги чемпіонів серед тих, що не грали у фіналі
Вчора 17:14 1283
Лопес-старший: Ми відібрали у Ломаченка все, що у нього було
Вчора 14:39 2756
Усик: Мені все одно, де відбудеться бій з Джошуа
Вчора 12:09 3311 1
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 10:29 4712
Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ
Вчора 08:39 3756
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
25.12.2020 21:24 1537
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
25.12.2020 21:09 653
Блоги
Ібрагімович дуже дивно привітав уболівальників з Різдвом
Ібрагімович дуже дивно привітав уболівальників з Різдвом Valeriy Ruchka
Вчора 14:41 797
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
25.12.2020 21:20 1640
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії Андрій Твердохліб
25.12.2020 20:45 760
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб Андрій Твердохліб
25.12.2020 18:41 7344
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча Андрій Твердохліб
25.12.2020 15:23 767
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:57 Футбол У Шахтарі образились на рішення Луческу очолити Динамо 114
14:46 Футбол Реал запланував трансфер Фодена 212
14:31 Футбол Барселона виставила Коутінью на трансфер 346
14:25 Блог Циганков уже отримав новорічний подарунок 300
14:16 Баскетбол Визначилась символічна збірна Суперліги 276
13:59 Футбол Гравця Металіста 1925 оштрафували на 340 гривень за п’яну ДТП 429
13:47 Футбол Рух безкоштовно відпустить Кухаревича в Андерлехт 613
13:32 Футбол Мілевський оцінив перспективи Динамо Брест в УПЛ 609
13:14 Бокс Хитров: На Олімпіаді все вирішують гроші 611
12:53 Бокс Хитров: Любительський бокс – це не спорт, це суцільна корупція 745
12:34 Футбол Анчелотті: Евертон дуже радий бути другим в АПЛ 690
12:32 Блог Гравці Шахтаря обрали найкращих футболістів року в УПЛ 347
12:17 Баскетбол Вестбрук встановив рекорд НБА 722
12:00 Футбол Шеффілд Юнайтед - Евертон 0:1. Огляд матчу 798
11:48 Футбол Коваленко відмовився переходити у Спартак 1493
11:44 Футбол Андрій Шевченко: Відзначили новий рік в салоні літака 556
11:32 Бокс Лопес-старший: Віддайте Ломаченку всі пояси і нехай їде в Україну 1579
11:26 Блог Зірка НБА реалізував 105 триочкових поспіль 291
11:15 Бокс The Ring визнав бій Ломаченко – Лопес сенсацією року 1212
10:57 Футбол Манчестер Сіті - Ньюкасл 2:0. Огляд матчу 1110
10:42 Футбол Коваленко у січні перейде в Аталанту 1291
10:28 Футбол Лемпард розкритикував гру Вернера 1179
10:15 Футбол Почеттіно хоче підписати у ПСЖ Дибалу 1107
10:05 Блог Тіматі, Моргенштерн та Елджей: Вербич розповів, що слухають футболісти Динамо 410
09:57 Футбол Арсенал - Челсі 3:1. Огляд матчу 1258

У Шахтарі образились на рішення Луческу очолити Динамо

Сьогодні 14:57 114 0
Сергій Палкін прокоментував 2020 рік для Шахтаря
У Шахтарі образились на рішення Луческу очолити Динамо
#Шахтар, #Палкін, #Луческу

Джерело - shakhtar.com.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підбив підсумки року для донецької команди.

Про це розповів сам функціонер.

"За час моєї роботи було два складні роки. Це 2014-й, коли відбулися ті події на Донбасі, ми покинули рідне місто. І 2020-й, який не схожий ні на один рік в сучасній історії не тільки нашої країни, а й усього світу.

Актуально: Палкін: Думаємо про зимові трансфери

Рік був складним. Ти щоранку встаєш і не знаєш, хто цього тижня буде у тебе в складі грати. За великим рахунком ми займалися закриванням дірок. Але при цьому розуміли, що потрібно досягати результату і йти далі.

Це був рік втрат. Пішов з життя Сергій Ателькін, який був легендарним футболістом, довгий час працював скаутом у нас. Він був відкритою, порядною, чесною людиною. Це був рік розчарувань. Розчарувань у людських відносинах. Це стосовно Луческу і його рішення очолити нашого головного конкурента", - розповів Палкін.

Коментарі ()