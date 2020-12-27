У Шахтарі образились на рішення Луческу очолити Динамо

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підбив підсумки року для донецької команди.

Про це розповів сам функціонер.

"За час моєї роботи було два складні роки. Це 2014-й, коли відбулися ті події на Донбасі, ми покинули рідне місто. І 2020-й, який не схожий ні на один рік в сучасній історії не тільки нашої країни, а й усього світу.

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Рік був складним. Ти щоранку встаєш і не знаєш, хто цього тижня буде у тебе в складі грати. За великим рахунком ми займалися закриванням дірок. Але при цьому розуміли, що потрібно досягати результату і йти далі.

Це був рік втрат. Пішов з життя Сергій Ателькін, який був легендарним футболістом, довгий час працював скаутом у нас. Він був відкритою, порядною, чесною людиною. Це був рік розчарувань. Розчарувань у людських відносинах. Це стосовно Луческу і його рішення очолити нашого головного конкурента", - розповів Палкін.