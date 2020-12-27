Гравці Шахтаря обрали найкращих футболістів року в УПЛ

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру і 15 футболістів команди обрали найкращих гравців УПЛ у 2020 році.
За правилами щорічного референдуму, який проводить видання Команда №1, кожен повинен обрати трійку найкращих футболістів чемпіонату України року.
За перше місце нараховується три очки, друге - два, третє - одне.
|1 місце
|2 місце
|3 місце
|Луіш Каштру
|Іванісеня
|Філіппов
|Шахаб
|Сергій Болбат
|Тайсон
|Мораес
|Трубін
|Валерій Бондар
|Матвієнко
|Трубін
|Соломон
|Додо
|Мораес
|Тайсон
|Майкон
|Віктор Коваленко
|Додо
|Циганков
|Марлос
|Євген Коноплянка
|Трубін
|Циганков
|Матвієнко
|Віктор Корнієнко
|Шахаб
|Соломон
|Кане
|Сергій Кривцов
|Степаненко
|Сидорчук
|Матвієнко
|Майкон
|Марлос
|Тайсон
|Додо
|Микола Матвієнко
|Степаненко
|Мораес
|Додо
|Жуніор Мораес
|Мораес
|Алан Патрік
|Марлос
|Андрій Пятов
|Степаненко
|Додо
|Циганков
|Манор Соломон
|Матвіенко
|Додо
|Циганков
|Тарас Степаненко
|Додо
|Циганков
|Тете
|Анатолій Трубін
|Матвієнко
|Тайсон
|Степаненко
|Давид Хочолава
|Соломон
|Мораес
|Матвієнко
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