Гравці Шахтаря обрали найкращих футболістів року в УПЛ

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру і 15 футболістів команди обрали найкращих гравців УПЛ у 2020 році.

За правилами щорічного референдуму, який проводить видання Команда №1, кожен повинен обрати трійку найкращих футболістів чемпіонату України року.

За перше місце нараховується три очки, друге - два, третє - одне.

1 місце 2 місце 3 місце Луіш Каштру Іванісеня Філіппов Шахаб Сергій Болбат Тайсон Мораес Трубін Валерій Бондар Матвієнко Трубін Соломон Додо Мораес Тайсон Майкон Віктор Коваленко Додо Циганков Марлос Євген Коноплянка Трубін Циганков Матвієнко Віктор Корнієнко Шахаб Соломон Кане Сергій Кривцов Степаненко Сидорчук Матвієнко Майкон Марлос Тайсон Додо Микола Матвієнко Степаненко Мораес Додо Жуніор Мораес Мораес Алан Патрік Марлос Андрій Пятов Степаненко Додо Циганков Манор Соломон Матвіенко Додо Циганков Тарас Степаненко Додо Циганков Тете Анатолій Трубін Матвієнко Тайсон Степаненко Давид Хочолава Соломон Мораес Матвієнко

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