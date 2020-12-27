Швед зібрав символічну збірну з найкращих футболістів, на його думку

Дієго Армандо Марадона найкращий гравець за всю історію.

Таку думку висловив форвард мілана Златан Ібрагімович.

"Я збираю збірну з одинадцяти футболістів за їх силу або вплив. Беру тих, хто мені щось дав. Буффон - воротар, я грав з ним в Ювентусі", - заявив нападник

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"Максвелл - лівий захисник, він мій друг. Потім Неста і Каннаваро в центрі оборони. Майкон - правий захисник, коли він прийшов в Інтер, його не вважали таким сильним, яким він став пізніше. Потім Недвед, номер один. Беру Вієрі і Хаві. Два чемпіона".

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"Поставити когось з тих, з ким я не грав? В атаці просто: Зідан атакувальний півзахисник, Роналдо феномен, мій кумир. І Дієго Марадона - найкращий за всю історію. Так, він і мене теж краще", - сказав Златан.

Нагадаємо, гол Ібрагімовича став найкращим в історії MLS.