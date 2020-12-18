Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович, який до цього виступав за Лос-Анджелес Гелаксі, став автором найкращого голу в історії MLS.

У своїй дебютній грі в березні 2018 року Ібрагімович забив м'яч на 91-й хвилині гри з Лос-Анджелесом (4:3). Златан пробив зльоту з 40-ка метрів.

Ібрагімович грав в США з 2018 по 2019 рік, забивши 53 голи за 58 матчів.

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