Ібрагімович вибув до кінця року

Златан Ібрагімович пропустить два матчі Мілана

Нападник Мілана Златан Ібрагімович не допоможе своєму клубу у 2020 році.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, швед відчув дискомфорт в литкових м'язах після групового тренування напередодні матчу з Сассуоло, що спонукало медперсонал "россонері" провести додатковий огляд.

Повідомляється, що контрольне обстеження буде виконано не раніше, ніж через 10 днів.

Таким чином, Ібрагімович пропустить дві останні ігри 2020-го року, а також, ймовірно, поєдинки з Беневенто і Ювентусом на початку січня.

Нагадаємо, гол Ібрагімовича став найкращим в історії MLS.