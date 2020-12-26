За словами гендиректора Шахтаря, це не фулбек і не форвард

Джерело - Трибуна.

У чемпіонату України не має футболістів, які б могли підсилити донецький Шахтар.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Що стосується придбань, то ми вже думаємо про деяких позиціях в це трансферне вікно. Хочу сказати тільки одне: це не центральні захисники і не нападник (маю на увазі 9-й номер)", - заявив функціонер.

Актуально: Стало відомо, якому клубу відмовив Коваленко заради трансферу в Аталанту

"Потрібно не забувати, що є ліміт на легіонерів. Якщо говорити про українців, то сьогодні в українському чемпіонаті ми не бачимо, хто міг би бути сильніше наших хлопців", - підсумував Палкін.

Нагадаємо, Шахтар назвав претендентів на звання найкращого гравця року.