Джерело - Трибуна.
У чемпіонату України не має футболістів, які б могли підсилити донецький Шахтар.
Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.
"Що стосується придбань, то ми вже думаємо про деяких позиціях в це трансферне вікно. Хочу сказати тільки одне: це не центральні захисники і не нападник (маю на увазі 9-й номер)", - заявив функціонер.
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"Потрібно не забувати, що є ліміт на легіонерів. Якщо говорити про українців, то сьогодні в українському чемпіонаті ми не бачимо, хто міг би бути сильніше наших хлопців", - підсумував Палкін.
Нагадаємо, Шахтар назвав претендентів на звання найкращого гравця року.