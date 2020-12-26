Стало відомо, якому клубу відмовив Коваленко заради трансферу в Аталанту

У послугах хавбека гірників була дуже зацікавлена ​​римська Рома

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко заради Аталанти відмовив іншому італійському клубу.

Про це повідомляє TuttoAtalanta.com.

Футболіст підписав попередній контракт, термін дії якого почнеться наступного літа і складе чотири роки.

Інтерес до Коваленка проявляла римська Рома. Керівництво цього клубу також пропонувало українцеві підписати попередній контракт, але Віктор зупинив свій вибір на варіанті з Аталантою.

Нагадаємо, Рому нині очолює екстренер Шахтаря Паулу Фонсека, який після від'їзду в Рим неодноразово намагався перетягнути за собою Коваленка.