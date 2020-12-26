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Бондар: Суперництво з Динамо стало цікавіше, після приходу Луческу

Сьогодні 18:11 191 0
"Гірники" зроблять усе можливе, щоб стати чемпіоном України
Бондар: Суперництво з Динамо стало цікавіше, після приходу Луческу
#Бондар, #Шахтар

Джерело - Трибуна.

Для багатьох стало несподіванкою, що на зимову перерву Шахтар пішов на другому місці в таблиці чемпіонату України.

Про це заявив захисник "гірників" Валерій Бондар.

"Для багатьох стало несподіванкою, що на зимову перерву ми підемо на другому місці в таблиці чемпіонату України. Думаю, в зв'язку з цим весняна частина чемпіонату буде ще цікавіше. Крім того, чемпіонат і наше суперництво з Динамо стало цікавіше, тому що киян очолив Мірча Луческу", - заявив захисник.

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"Наш головний конкурент додав, але нічого, тим більш захоплююче навесні буде чемпіонат і наша боротьба з Динамо. Ми зробимо все можливе, щоб знову стати чемпіонами", - сказав Бондар.

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