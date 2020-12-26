Бондар: Суперництво з Динамо стало цікавіше, після приходу Луческу

Джерело - Трибуна.
Для багатьох стало несподіванкою, що на зимову перерву Шахтар пішов на другому місці в таблиці чемпіонату України.
Про це заявив захисник "гірників" Валерій Бондар.
"Для багатьох стало несподіванкою, що на зимову перерву ми підемо на другому місці в таблиці чемпіонату України. Думаю, в зв'язку з цим весняна частина чемпіонату буде ще цікавіше. Крім того, чемпіонат і наше суперництво з Динамо стало цікавіше, тому що киян очолив Мірча Луческу", - заявив захисник.
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"Наш головний конкурент додав, але нічого, тим більш захоплююче навесні буде чемпіонат і наша боротьба з Динамо. Ми зробимо все можливе, щоб знову стати чемпіонами", - сказав Бондар.
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