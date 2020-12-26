Досвідчений бразилець розглядає можливість повернення в рідний для себе клуб

31-річний універсальний хавбек Шахтаря Дентіньйо в січневе трансферне вікно може перейти до Корінтіанса.

Про це повідомляє Meu Timao.

Бразильський клуб розраховує на те, що Дентіньйо вдасться узгодити з гірниками дострокове розірвання контракту, завдяки чому в Корінтіанс він перейде вільним агентом.

Дентіньйо є вихованцем Корінтіанса, а у Шахтар перебрався влітку 2011 року за 7,5 мільйонів євро.

У поточному сезоні бразилець провів 8 матчів і забив 3 голи за Шахтар у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Дентіньйо може продовжити кар'єру в Японії, хоча згодом сам футболіст цю інформацію спростував.