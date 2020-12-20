Інгулець зможе зберегти прописку в українській Прем'єр-лізі на наступний сезону.

Таку думку висловив захисник команди Максим Ковальов.

"Закінчити сезон в десятці реальне завдання. І думаю, перед командою його поставлять. Турбує мене, втім, інше - ранній початок другого кола. Грати 13 лютого - це знущання над футболом. Морози, сніг, жахливі поля. Не збагну: ми граємо для вболівальників або для галочки?", - сказав Ковальов.