Шахтар проведе два збори в Туреччині

Донецька команда пішла у відпустку

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар пішов у відпустку.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

З 14 по 16 січня команда повертатиметься до медобстеження і тестування.

17 січня гірники полетять на перший збір до Туреччини, який триватиме до 26 січня.

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Потім Шахтар повернеться в Україну і знову 29 січня відправиться до Туреччини, де пробуде до 5 лютого.

Нагадаємо, КДК УАФ зарахував технічну перемогу Шахтарю у матчі з Інгульцем.