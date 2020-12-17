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Шахтар проведе два збори в Туреччині

Сьогодні 19:27 204 0
Донецька команда пішла у відпустку
Шахтар проведе два збори в Туреччині
#Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар пішов у відпустку.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

З 14 по 16 січня команда повертатиметься до медобстеження і тестування.

17 січня гірники полетять на перший збір до Туреччини, який триватиме до 26 січня.

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Потім Шахтар повернеться в Україну і знову 29 січня відправиться до Туреччини, де пробуде до 5 лютого.

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