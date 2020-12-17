УАФ покарала Шепелєва та Юрченка

Гравці отримали матч дискваліфікації і один матч умовно

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо покарання гравців ФК Динамо (Київ) Володимира Шепелєва та ФК Зоря (Луганськ) Владлена Юрченка.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Враховуючи характер порушень, пояснення футболістів та практику КДК УАФ в аналогічних справах, було ухвалено рішення про часткове скасування на підставі ст. 27 Дисциплінарних правил УАФ стандартної санкції за серйозне ігрове порушення (яка у відповідності до п. 2.1. Додатку 5 до Дисциплінарних правил становить два матчі), та застосування до футболістів ФК Динамо (Київ) Володимира Шепелєва та ФК Зоря (Луганськ) Владлена Юрченка, які були вилучені в поєдинках 13-го туру УПЛ з ФК Колос та четвертого раунду Кубку України з ФК Десна відповідно, відсторонення на один матч та додатково на один матч умовно.