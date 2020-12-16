 Зоря перемогла Десну в 1/8 фіналу Кубку України | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря перемогла Десну в 1/8 фіналу Кубку України

Сьогодні 15:54 655 0
Визначився останній чвертьфіналіст турніру
Зоря перемогла Десну в 1/8 фіналу Кубку України
#Десна, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку України чернігівська Десна зустрічалася з луганською Зорею.

На 16-ій хвилині матчу Юрченко реалізував пенальті й Зоря вийшла вперед. А на 58-ій хвилині зустрічі Юрченко отримав червону картку і Зоря залишилася у меншості. На 89-ій хвилині зустрічі склади вирівнялися - у Десни друге попередження отримав Гуцуляк. Матч завершився мінімальною перемогою Зорі.

За підсумками цього матчу визначився останній чвертьфіналіст Кубку України. То ж в 1/4 фіналу турніру зіграють Шахтар, Динамо, Олександрія, Колос, СК Дніпро-1, Агробізнес, Верес та Зоря.

Кубок України
1/8 фіналу, 16 грудня

Десна - Зоря 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 16 Юрченко (пен)

Десна: Паст, Гітченко, Тамм (Арвеладзе 73), Імереков, Конопля, Огиря, Домбровський (Хльобас 73), Калитвинцев, Картушов (Дегтярьов 83), Мостовий (Гуцуляк 73), Будківський.

Зоря: Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Іванісеня, Ціганікс, Кочергін, Юрченко, Кабан, Аллахьяр (Луньов 82), Громов, Гладкий (Перович 90+4).

Попередження: Конопля (53), Паст (88), Гуцуляк (88, 90) - Шевченко (81), Абу Ханна (88)

Вилучення: Гуцуляк (88) - Юрченко (59)

Раніше, у Десні відреагували на побиття директора стадіону у Чернігові.

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