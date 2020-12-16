Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України чернігівська Десна зустрічалася з луганською Зорею.
Кубок України
1/8 фіналу, 16 грудня
Гол: 0:1 - 16 Юрченко (пен)
Десна: Паст, Гітченко, Тамм (Арвеладзе 73), Імереков, Конопля, Огиря, Домбровський (Хльобас 73), Калитвинцев, Картушов (Дегтярьов 83), Мостовий (Гуцуляк 73), Будківський.
Зоря: Шевченко, Фаворов, Абу Ханна, Іванісеня, Ціганікс, Кочергін, Юрченко, Кабан, Аллахьяр (Луньов 82), Громов, Гладкий (Перович 90+4).
Попередження: Конопля (53), Паст (88), Гуцуляк (88, 90) - Шевченко (81), Абу Ханна (88)
Вилучення: Гуцуляк (88) - Юрченко (59)
Раніше, у Десні відреагували на побиття директора стадіону у Чернігові.