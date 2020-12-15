У Десні відреагували на побиття директора стадіону у Чернігові

Уболівальники Десни не причетні до побиття директора стадіону ім. Ю.Гагаріна у Чернігові.

Про це йдеться в повідомленні чернігівського клубу.

"Справжні уболівальники та фанати клубу не мають відношення до протиправних подій на стадіоні. Люди із символікою нашого клубу вчиняли протизаконні дії проти в.о. директора стадіону. Але що це за люди, то вже мають ідентифікувати правоохоронні органи.

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ФК Десна завжди виступає за порядок, і лише в правовому полі мають вирішуватися конфліктні ситуації. Ми розвиваємо спорт, і ми зацікавлені в тому, щоб Чернігів був привабливим містом для вболівальників та туристів. Чернігів - місто яке розвивається, місто, яке заслуговує на повагу, і ми від себе будемо вносити позитив в розвиток рідного Чернігова", - йдеться в повідомленні.