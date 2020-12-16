ПСЖ та Манчестер Сіті ведуть серйозну боротьбу за трансфер Мессі

Аргентинець може розпочати переговори з іншими клубами 1 січня

В англійському Манчестер Сіті впевнені, що виграють гонку у французького ПСЖ та підпишуть суперзірку Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Goal.com.

У команді Прем'єр-ліги вважають, що наявність у керма Пепа Гвардіоли є перевагою, оскільки він і Мессі працювали на Камп Ноу в період з 2008 по 2012 рік.

Тим часом в Парижі співробітників клубних магазинів парижан закликали готуватися до трансферу аргентинця в ПСЖ найближчим часом.

Контракт Мессі з Барселоною закінчується у кінці сезону 2020/21, і він може розпочати переговори з іншими клубами вже 1 січня.

Раніше, співробітників фан-шопів ПСЖ попередили про трансфер Мессі.

Нагадаємо, ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі.