 ПСЖ та Манчестер Сіті ведуть серйозну боротьбу за трансфер Мессі | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ та Манчестер Сіті ведуть серйозну боротьбу за трансфер Мессі

Сьогодні 10:25 109 0
Аргентинець може розпочати переговори з іншими клубами 1 січня
ПСЖ та Манчестер Сіті ведуть серйозну боротьбу за трансфер Мессі
#Мессі, #ПСЖ, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

В англійському Манчестер Сіті впевнені, що виграють гонку у французького ПСЖ та підпишуть суперзірку Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Goal.com.

У команді Прем'єр-ліги вважають, що наявність у керма Пепа Гвардіоли є перевагою, оскільки він і Мессі працювали на Камп Ноу в період з 2008 по 2012 рік.

Тим часом в Парижі співробітників клубних магазинів парижан закликали готуватися до трансферу аргентинця в ПСЖ найближчим часом.

Контракт Мессі з Барселоною закінчується у кінці сезону 2020/21, і він може розпочати переговори з іншими клубами вже 1 січня.

Раніше, співробітників фан-шопів ПСЖ попередили про трансфер Мессі.

Нагадаємо, ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі.

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