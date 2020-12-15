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Співробітників фан-шопів ПСЖ попередили про трансфер Мессі

Сьогодні 18:55 1077 0
Незабаром парижани мають оголосити про перехід аргентинця
Співробітників фан-шопів ПСЖ попередили про трансфер Мессі
#Мессі, #ПСЖ

Джерело - iSport.ua.

Керівництво ПСЖ розпочав підготовку до переходу нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Football Transfers.

Співробітників фірмових магазинів клубу вже попередили про те, що клуб підпише зоряного аргентинця.

Відзначається, що боси ПСЖ вже узгодили з Мессі умови особистого контракту. Незабаром парижани мають зробити офіційне оголошення.

Нагадаємо, що після закінчення сезону-2019/20 Мессі висловив бажання змінити клуб, однак тоді Барселона не відпустила його. Після цього аргентинець прийняв рішення грати за команду ще один сезон.

Раніше, Барселона мінімально перемогла Леванте у 13 турі Ла-Ліги.

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