Каштру очікує важких матчів проти Маккабі

Шахтарю необхідно серйозно підготуватися до матчів проти Маккабі у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер донецької команди Луїш Каштру.

"Попереду два важких матчі. До того ж вони пройдуть після зимової паузи. Повинні набрати форму і повернутися готовими. Маккабі Тель-Авів — важка команда, але ми теж станемо для них непростим суперником.

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Ніколи не грав проти команд з Ізраїлю. Вони не у ТОП-5 Європи, тому це може змусити людей ставитися до Маккабі легковажно. Але у нас є життєвий приклад Реала. Вони недооцінили нас і програли, тому повинні дуже серйозно поставитися до суперника, щоб здолати його", - підсумував Каштру.