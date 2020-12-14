Після 0:10 від Боруссії вийти з цього піке дуже непросто, але гравці Шахтаря впоралися.

Про це заявив гендиректор клубу Сергій Палкін.

"Каштру ніколи у своїй кар'єрі не протистояв великим клубам. Він росте разом з нами, отримує нові знання й у нього добре виходить. Тому що коли ми програли Інтеру в ЛЄ і коли він знову нам випав, Каштру зробив роботу над помилками. Ми побачили, що в якихось моментах могли розраховувати на перемогу і вдача нам посміхнеться. Я вважаю, що Каштру - топ-тренер, який вміє виховувати молодь, володіє багатьма тактиками, дуже підходить філософії нашого клубу, стратегії розвитку. Якщо говорити про людські якості - він ТОП! З ним дуже легко і приємно працюється, хочеться його завжди підтримувати. Те, що ми добилися в групі ЛЧ - величезна заслуга і тренерського штабу.

Багато було критики, вболівальники писали в соцмережах, на особисту пошту, тиск був серйозним. Я їх розумію, бо результат був неприйнятний. Але головне приймати рішення з холодною головою. Коли ти приймаєш рішення, ти повинен проаналізувати дуже детально. Цей сезон не схожий ні на один інший у нас в історії, і приймати рішення вкрай складно в такій ситуації. Потрібно було охолонути, зосередитися, і в підсумку ми отримали потрібний результат. Команда впоралася з цим падінням і це багато чого варте, бо після 0:10 від Боруссії вийти з цього піке дуже непросто, але вони впоралися", - сказав Палкін.