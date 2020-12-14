Донецький Шахтар зіграє з Маккабі Тель-Авів у рамках 1/16 плей-оф Ліги Європи.

Директор з футболу "гірників" Даріо Срна прокоментував жеребкування.

"Я задоволений жеребкуванням, могло бути набагато гірше. Маккабі показав непогану гру в Лізі Європи, посів друге місце в своїй групі, тому з великою повагою ставимося до суперника. Шахтар - фаворит у цій грі, адже ми все-таки півфіналіст Ліги Європи минулого сезону. На що може замахнутися Шахтар цього року? Давайте будемо йти крок за кроком", - сказав Срна.