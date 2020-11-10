 Срна отримав тренерську ліцензію категорії Pro | Футбол | Champion.com.ua
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Срна отримав тренерську ліцензію категорії Pro

Сьогодні 13:59 814 0
Даріо Срна може приступати до повноцінної роботи на посаді головного тренера одного з клубів.
Срна отримав тренерську ліцензію категорії Pro
#Срна, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна став володарем тренерської ліцензії УЄФА категорії Pro.

Про це розповів сам тренер.

38-річний хорват тепер зможе працювати головним тренером клубів і збірних, які входять в асоціацію УЄФА.

Ліцензія чинна до кінця 2023 року, її можна продовжити шляхом курсів підвищення кваліфікації.

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Відзначимо, що ліцензія категорії PRO є найвищим ступенем доказу рівня підготовки керівників клубів. Вона дає право працювати в якості тренера з футболу та його різновидів, а також дозволяє займати посаду головного тренера в країнах, що входять в Тренерську конвенцію УЄФА.

 

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