Срна отримав тренерську ліцензію категорії Pro

Джерело - Чемпіон.
Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна став володарем тренерської ліцензії УЄФА категорії Pro.
Про це розповів сам тренер.
38-річний хорват тепер зможе працювати головним тренером клубів і збірних, які входять в асоціацію УЄФА.
Ліцензія чинна до кінця 2023 року, її можна продовжити шляхом курсів підвищення кваліфікації.
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Відзначимо, що ліцензія категорії PRO є найвищим ступенем доказу рівня підготовки керівників клубів. Вона дає право працювати в якості тренера з футболу та його різновидів, а також дозволяє займати посаду головного тренера в країнах, що входять в Тренерську конвенцію УЄФА.