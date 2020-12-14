Луческу та Суркіс визначилися з позиціями, які потрібно підсилити Динамо

На думку румунського тренера, легіонер повинен бути на 2 голови сильніше тих футболістів, які є

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу полетів у Бухарест, де буде працювати над потенційними новачками, яких запропонувала селекційна служба киян.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"У неділю Суркіс зустрічався з Луческу і вони дуже довго говорили. Селекційна служба Динамо запропонувала кандидатури на підсилення. Серед цих кандидатур немає українських футболістів. Луческу не готовий зараз приймати рішення. Він вважає, що легіонер повинен бути на 2 голови сильніше тих футболістів, які є. Але вони дорого коштують", - заявив журналіст.

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"Для того щоб взяти легіонера, потрібно чітко розібратися, наскільки він може бути корисний Динамо. Луческу і Суркіс дійшли згоди, що команді потрібен опорний хавбек, центральний захисник і нападник, який відразу почне забивати".

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"Луческу полетів у Бухарест, де буде працювати над тими кандидатурами, яких запропонувала селекційна служба. У нього також є кандидатури, він буде їх вивчати. Вже після цього буде розмова про те, щоб когось купувати", - сказав Циганик.

Раніше Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи.