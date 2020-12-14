Динамо залишилося лідером. Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ перед зимовою перервою

Динамо пішло лідером на зимову перерву в чемпіонаті України з футболу та випереджає Шахтар на 4 очка.

У заключному матчі першого кола Динамо не змогло переграти Колос – 2:2. Попри це, кияни пішли на зимову перерву лідерами. Вони мають 30 очок та випереджають найближчого переслідувача – Шахтар – на 4 пункти.

Команда Луїша Каштру має матч у запасі. Її гостьова гра проти Інгульця 13 грудня не відбулася через незадовільний стан поля у Кропивницькому. Долю зустрічі має вирішити Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

На третій позиції перше коло завершила Десна, яка перед канікулами здолала Маріуполь – 2:0.