Гравець вважає, що це вдалий жереб для киян

Джерело - Чемпіон.

З моменту останнього поєдинку між Динамо та Брюгге у 2019 у бельгійському клуб мало що змінилося.

Таку думку висловив хавбек киян Віталій Буяльський.

"Хороший жереб. Ми досить непогано знаємо Брюгге, з моменту нашої зустрічі в серпні минулого року в них особливо нічого не змінилося. А про силу суперника й казати не варто, оскільки це чинний чемпіон Бельгії, та й зараз іде в лідерах чемпіонату країни", - заявив футболіст.

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"Дивився їх матчі в оглядах. Можу сказати, що у Брюгге дуже хороша команда, двічі обіграли Зеніт. Якби у виїзному матчі з Лаціо їм трохи більше пощастило на останніх хвилинах, коли м'яч влучив у поперечину, то й узагалі могли вийти до плей-оф Ліги чемпіонів. Так що, впевнений, попереду в нас цікаве протистояння", - сказав Буяльський.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи.