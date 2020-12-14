Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо дізналося наступного суперника Лізі Європи і ним став бельгійський Брюгге.
Це доволі знайома команда для столичного клубу, адже саме Брюгге 2019 року вибило киян з Ліги чемпіонів. Ці два матчі є єдиними в історії зустрічей цих команд.
У першому матчі Брюгге зміг відзначитися наприкінці першої половини гри. Караваєв невдало зіграв проти Рітса у штрафному майданчику, в результаті арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий вдало реалізував Ганс Ванакен.
У другому таймі тодішній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич випустив на поле Циганкова, Родрігеса та Де Пену. Однак старання киян не втілились у забитий м'яч.
У підсумку Динамо мінімально поступилося у першому матчі 0:1.
Ліга Чемпіонів
3-й кваліфікаційний раунд, 1-й матч
6 серпня 2019
Брюгге – Динамо 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 37 Ванакен
У матчі-відповіді кияни зіграли в дуже результативну нічию 3:3.
Матч для Динамо розпочався вдало, вже на 6-й хвилині відзначився Буяльський. Однак наприкінці першого тайму бельгійці стараннями Делі зрівняли рахунок.
На початку другої половини гри Динамо знову забило, після удару Вербича м’яч влучив у стійку, де першим на добиванні був Шепелєв. Брюгге знову зміг зрівняти рахунок наприкінці тайму, коли відзначився Вормер.
У додатковий час надію киянам подарував автогол Мехеле, проте через дві хвилини Брюгге зловило киян на контратаці та знову зрівняло рахунок у матчі, відзначився Опенда.
Відтак Динамо матиме змогу помститися.
Ліга Чемпіонів.
3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь (перший матч 0:1)
13 серпня
Динамо - Брюгге 3:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Буяльський, 1:1 - 39 Делі, 2:1 - 50 Шепелєв, 2:2 - 88 Вормер, 3:2 - 90+3 Мехеле, 3:3 - 90+5 Опенда
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