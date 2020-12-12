 Брюгге хоче позбутися ексфорварда Зорі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу
Сьогодні 13:57 609
Фійон-Має виграв гонку переслідування. Українці поза ТОП-40
Сьогодні 16:24 51
Ферстаппен сенсаційно здобув поул на Гран-прі Абу-Дабі
Сьогодні 16:13 68
Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:08 992
Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 298
Де Пена пропустить матч проти Колоса
Сьогодні 13:11 1115
Джошуа проти Пулєва: британець має покарати болгарина на шляху мрії
Сьогодні 12:34 360
Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:00 2008
Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
Сьогодні 10:31 1690
Динамо прийме Колос, Ворскла зіграє з Минаєм: Де дивитися матчі УПЛ
Сьогодні 08:55 2544
Блоги
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 607
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:08 387
Дворазова чемпіонка світу знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Дворазова чемпіонка світу знялася у відвертій фотосесії для Playboy Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:34 1814
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко Андрій Твердохліб
Вчора 21:05 807
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт Андрій Твердохліб
Вчора 19:43 19449
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 18:05 632
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення Андрій Твердохліб
Вчора 14:44 651
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 14:33 548
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців Андрій Твердохліб
Вчора 13:31 988
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 13:06 561
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 12:25 38841
Захисник Зорі не зміг врятувати команду і переправив м'яч у власні ворота
Захисник Зорі не зміг врятувати команду і переправив м'яч у власні ворота Valeriy Ruchka
10.12.2020 23:42 574
Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером
Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером Valeriy Ruchka
10.12.2020 19:21 1486
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру Valeriy Ruchka
10.12.2020 19:14 7872 1
Дорогі невдахи. Збірна найдорожчих гравців, які вилетіли з Ліги чемпіонів
Дорогі невдахи. Збірна найдорожчих гравців, які вилетіли з Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
10.12.2020 16:36 1427
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:24 Біатлон Фійон-Має виграв гонку переслідування. Українці поза ТОП-40 51
16:13 Формула 1 Ферстаппен сенсаційно здобув поул на Гран-прі Абу-Дабі 68
16:08 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 992
16:00 Пряма трансляція Чоловіча гонка переслідування 12,5 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE 459
15:56 Футбол Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ 298
15:42 Хокей. УХЛ Маріуполь в овертаймі вирвав перемогу у Білого Барса 401
15:31 Біатлон Підгрушна: Хотілося вищу позицію, ніж сьоме місце 433
15:11 Футбол Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А 785
14:58 Футбол В АПЛ можуть повернути п’ять замін 512
14:55 Блог ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Аліна Ягупова 230
14:45 Футбол Лаштувка: Не думаю, що Пятов програв конкуренцію Трубіну 651
14:32 Блог Стіна! Лунін паказав свої сейви на тренуванні Реала 326
14:29 Бокс Альварес: Лопес без шансів переміг Ломаченка 1601
14:18 Пряма трансляція Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE 255
14:15 Футбол Двоє гравців Динамо достроково відправились у відпустку 1066
13:57 Біатлон Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу 609
13:41 Хокей Крижані Вовки - Дніпро: пряма трансляція матчу УХЛ 1179
13:40 Футбол Ворскла - Минай: Стартові склади команд 945
13:26 Футбол Брюгге хоче позбутися ексфорварда Зорі 1121
13:17 Пряма трансляція Ворскла - Минай: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 1045
13:11 Футбол Де Пена пропустить матч проти Колоса 1115
12:58 Футбол Вальядолід - Осасуна 3:2. Огляд матчу 1032
12:45 Біатлон Підручний виділив причини провалу на Кубку світу 1192
12:45 Блог Фінти на замерзлій вулиці: як хокеїсти зустріли ожеледь в Києві 206
12:35 Пряма трансляція Жіноча естафета 4х6 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE 1380

Брюгге хоче позбутися ексфорварда Зорі

Сьогодні 13:26 1121 0
Денніс Бонавентур близький до зміни клубу
Брюгге хоче позбутися ексфорварда Зорі
#Брюгге

Джерело - sport.ua.

Нападник бельгійського Брюгге Денніс Бонавентур може покинути клуб.

Про це повідомляє Walfoot.be.

Бельгійський клуб хоче продати гравця через слабку гру, адже номінальний форвард, який часто виходить на фланзі, не забив жодного м'яча в чемпіонаті Бельгії, хоча до нинішнього моменту провів там вже 9 матчів.

Якщо раніше Брюгге був націлений на продаж нігерійця виключно за суму в 20 або більше млн євро, то зараз готовий розглянути пропозиції і продати легіонера всього за 8 млн.

Головний тренер Філіпп Клеман схвалив бажання керівництва продати Денніса, інтерес до якого відновив Шеффілд Юнайтед, що перебуває нині на останній сходинці в англійській Прем'єр-лізі.

За оцінками Transfermarkt вартість контракту Денніса нині становить 16 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче викупити екснападника Зорі.

Нагадаємо, Брюгге визначився з майбутнім Соболя у клубі.

Коментарі ()