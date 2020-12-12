Брюгге хоче позбутися ексфорварда Зорі

Денніс Бонавентур близький до зміни клубу

Нападник бельгійського Брюгге Денніс Бонавентур може покинути клуб.

Про це повідомляє Walfoot.be.

Бельгійський клуб хоче продати гравця через слабку гру, адже номінальний форвард, який часто виходить на фланзі, не забив жодного м'яча в чемпіонаті Бельгії, хоча до нинішнього моменту провів там вже 9 матчів.

Якщо раніше Брюгге був націлений на продаж нігерійця виключно за суму в 20 або більше млн євро, то зараз готовий розглянути пропозиції і продати легіонера всього за 8 млн.

Головний тренер Філіпп Клеман схвалив бажання керівництва продати Денніса, інтерес до якого відновив Шеффілд Юнайтед, що перебуває нині на останній сходинці в англійській Прем'єр-лізі.

За оцінками Transfermarkt вартість контракту Денніса нині становить 16 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче викупити екснападника Зорі.

Нагадаємо, Брюгге визначився з майбутнім Соболя у клубі.