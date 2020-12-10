Брюгге визначився з майбутнім Соболя у клубі

Бельгійці не збираються підписувати українця на повноцінній основі

Захисник Брюгге Едуард Соболь найімовірніше залишить команду після завершення орендної угоди.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Бельгійський клуб сумнівається в необхідності залишати українця в команді. Брюгге вважає, що футболіст не переконливо виявив себе в нинішньому сезоні і слабо виступив у Лізі чемпіонів. А вирішальним моментом стало вилучення Соболя у матчі групового етапу єврокубкового турніру проти Лаціо.

Нагадаємо, Соболь виступає в Бельгії на правах оренди вже другий сезон поспіль. Влітку 2020 року бельгійці могли викупити захисника за 4 мільйони євро, але вирішив цього не робити.

У нинішньому сезоні Едуард відіграв 17 матчів за Брюгге у всіх турнірах, в яких зробив 3 результативні передачі.