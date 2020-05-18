Арсенал хоче викупити екснападника Зорі

Джерело - sport.uа.
22-річного вінгера Брюгге Денніса Бонавентуре хоче купити Арсенал.
Про це повідомляє Mirror
Менеджер "канонірів" Мікель Артета бачить в Бонавентуре відмінну заміну для П'єра-Емеріка Обамеянга або Александра Ляказетта, які можуть покинути клуб в найближче трансферне вікно.
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За 22-річного нігерійського форварда Арсенал готовий заплатити близько 22 млн фунтів. Очікується, що Брюгге не буде утримувати свого футболіста, адже в клубі вже змирилися з його втратою і націлені лише виручити максимальну економічну вигоду від угоди.
Бонавентуре в нинішньому сезоні в складі Брюгге забив 8 голів в тому числі 3 в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, колишній гравець Зорі зацікавив клуби Бундесліги.