Сабо: Ротації у Динамо не буде

На матч 13-го туру УПЛ проти Колоса 12 грудня головний тренер Динамо Мірча Луческу виставить найсильніший склад.

Про це заявив колишній наставник киян Йожеф Сабо.

"Матчі Ліги чемпіонів завершилися, ротації в Динамо не буде. Відпочивати не потрібно нікому. Це остання гра в цьому році. Думаю, Мірча Луческу виставить найсильніший склад. Зіграють всі, хто зараз в кращій формі.

У колективу Костишина дуже хороша ігрова дисципліна. Він говорив, що його команда не вміє закриватися - Колос грає у свій футбол. Це колектив середнього рівня, нікого з гравців не виділити. Закриватися вони не будуть, сидячи по десять гравців у захисті, відбиваючись.

Звичайно, Динамо потрібно вигравати - не можна втрачати очки. На відміну від гри з Ференцварошем, в цьому протистоянні вже будуть голи і моменти", - зазначив Сабо.