Нагорняк відзначив прогрес Зорі у Лізі Європи

Зорі не вистачило досвіду у матчі 6 туру Ліги Європи проти Браги.

Про це розповів колишній гравець збірної України Сергій Нагорняк.

"Брага — непроста команда, але хвала підопічним Віктора Скрипника, які намагалися грати в свій футбол. Суперники діяли практично без центру поля. Так, ударів у площину було небагато, проте і Брага, і Зоря намагалися вразити ціль, в цілому завдавши по воротах 32 постріли. Португальці створили більше гольових моментів. Більш висока майстерність господарів зумовила результат поєдинку.

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Португальська команда добре навчена тактично, кожен футболіст знає свій маневр. Втім, Зоря на початку шляху і на фініші — це були різні команди. Просто луганчанам не вистачило досвіду подібних зустрічей.

Перший тайм однозначно можна занести їм в актив. Незважаючи ні на що, луганчани шукали щастя біля чужих воріт. Було видно, що Зоря хоче грати в футбол, і це дуже приємно", — зазначив Нагорняк.