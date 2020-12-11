 Гладкий: Це був гідний єврокубковий сезон для Зорі | Футбол | Champion.com.ua
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Гладкий: Це був гідний єврокубковий сезон для Зорі

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Олександр Гладкий прокоментував матч проти Браги
Гладкий: Це був гідний єврокубковий сезон для Зорі
#Зоря, #Гладкий, #Брага

Джерело - ФК Зоря.

Нападник Зорі Олександр Гладкий оцінив виступ команди у Лізі Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Важка гра, але Брага досить хороша команда, технічна, швидка. На жаль, не вийшло виконати ті плани, на які сподівалися, але це футбол, тут все вирішується на полі. У них було достатньо моментів, які вони змогли реалізувати, ми теж створювали гострі моменти, але не забили.

Щодо загального виступу у Лізі Європи, відзначу нашу віру і прагнення, адже всі хлопці шалено намагалися зіграти якомога краще. Так, десь не вийшло, десь навпаки ми виправдали надії і побажання, так що це був гідний єврокубковий сезон. Ці ігри нам принесли чимало досвіду, ми йдемо далі, не зупиняємося і ні в якому разі не опускаємо руки", - розповів Гладкий.

Нагадаємо, Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи.

 

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