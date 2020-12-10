Трубін претендує на звання гравця туру Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін може стати гравцем туру

УЄФА визначився з номінантами на звання найкращого гравця шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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У список увійшли: Неймар (ПСЖ), Юссеф Ен-Несірі (Севілья), Карім Бензема (Реал) і Анатолій Трубін (Шахтар).

На рахунку Неймара хет-трик у поєдинку проти Істанбула (5:1), Ен-Несірі забив два голи Ренну (3:1), Бензема зробив дубль в матчі проти Боруссії М (2:0), а Анатолій Трубін зробив чотири сейви в грі проти Інтера (0:0).

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером та вийшов до Ліги Європи.