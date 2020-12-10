Конте: Воротар Шахтаря зіграв чудово

Шахтарю пощастило не пропустити гол у двох матчах Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Антоніо Конте.

"Шахтар провів матч у захисті. Для мене дуже дивно, що ми не забили їм протягом 180 хвилин. Суперникові пощастило в цьому плані. Я вважаю, що їхній воротар провів відмінний поєдинок. Шахтар зіграв так само в Києві. Торік з Аталантою вони були значно впевненішими в атаці, а зараз закрились, аби не пропустити. Неприємно, що ми не забили, мали нагоди для цього, як і в Києві.

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Шахтарю пощастило, проте вони справді добре грали. Їхній воротар зіграв чудово", - відзначив Конте.