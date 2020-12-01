УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна

Рішення розписано на 17 сторінках

У понеділок, 30 листопада, УАФ отримала мотиваційну частину рішення дисциплінарного комітету УЄФА про присудження технічної поразки збірній України в матчі Ліги націй зі Швейцарією (0:3).

Про це повідомляє ТК Футбол.

Рішення розписано на 17 сторінках, в яких детально зазначено, чому УЄФА ухвалив саме таке рішення. Зокрема, мова йде також про те, що УАФ повинна була передбачити можливість повної заміни команди в разі необхідності після позитивних тестів в Німеччині.

На цей час юристи УАФ вивчають документацію. У Асоціації є десять днів, щоб подати апеляцію в спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Нагадаємо, що поєдинок не відбувся у зв'язку із заборонами лікаря кантону Люцерн через появу нових випадків зараження коронавірусом в таборі збірної України.

Раніше, Павелко зустрів рішення УЄФА про поразку збірної України на відпочинку в Єгипті.