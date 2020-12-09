Циганков: Динамо вистояло та реалізувало свій шанс

Динамо у матчі з Ференцварошем не показало той футбол, який очікують від команди.

Про це розповів півзахисник киян Віктор Циганков.

"Ми розуміли, що нехай нічия нас і влаштовує, але грати на нічию, тим паче вдома, - це не в принципах київського Динамо. Окрім того, ми зіграли з Ференцварошем на виїзді з рахунком 2:2, хоча вели після першого тайму 2:0 і знали, що той матч могли вигравати, тому хотіли перемогти. Перша перемога в Лізі чемпіонів допоможе хлопцям, зокрема й мені, у майбутньому.

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Безумовно, у суперників були моменти, вони могли забивати. Але ми вистояли та реалізували свій шанс, переламавши хід гри. Для нас це був комфортний рахунок і ми грали вже по рахунку.

Сьогодні ж ми грали, імовірно, не в той футбол, який хочемо показувати, але є результат. Тому відчуття двоякі, проте головне, що є євровесна", - розповів Циганков.