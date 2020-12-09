Динамо - Ференцварош 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру Ліги чемпіонів київське Динамо перемогло угорський Ференцварош.
Динамо - Ференцварош 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 60 Попов
Динамо: Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Денис Попов, Ілля Забарний, Томаш Кендзьора, Сергій Сидорчук (Олександр Андрієвський 90+3), Микола Шапаренко, Карлос де Пена (Владислав Супряга 70), Віктор Циганков (Богдан Лєднєв 86), Денис Гармаш (Володимир Шепелєв 70), Беньямін Вербич (Жерсон Родрігес 86)
Ференцварош: Денеш Дібус, Марсель Хайстер, Лаша Двалі, Міха Блажіч, Герго Ловренчич (Ендре Ботка 81), Сомаліа, Ігор Харатін (Ісаел 75), Айса Ляйдуні, Олександр Зубков (Роберт Мак 81), Мирто Узуні (Роко Батуріна 74), Токмак Нгуен (Франк Болі 86)
Попередження: Карлос де Пена 27, Денис Гармаш 37 - Айса Ляйдуні 45, Ігор Харатін 47, Міха Блажич 59, Ісаел 84.