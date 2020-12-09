Ребров: Мені не соромно за гру Ференцвароша

Гравці Ференцвароша мають пишатися своєю грою у матчі проти Динамо.

Про це розповів головний тренер угорського клубу Сергій Ребров.

"Я сказав своїм підопічним у роздягальні, що мені не соромно за гру, і вони сьогодні повинні пишатися своєю грою. У Києві ми показали гідний футбол. За такої гри дуже складно створювати багато моментів. Ми створили три-чотири дуже хороших моменти. Я щойно переглянув повтор - на мою думку, у ворота Динамо повинен був бути стовідсотковий пенальті, але арбітр його не призначив. Проте я абсолютно не хочу казати про суддів. Я говорю про свою команду. Ми дійсно створювали моменти, намагалися виграти. Але на такому рівні, якщо ти не реалізовуєш свої моменти, ніхто тобі не даватиме п'ять-шість таких шансів.

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Ви правильно помітили, ми не були в Лізі чемпіонів 25 років. Жоден наш гравець узагалі не мав досвіду ігор у Лізі чемпіонів до нинішнього сезону. І відразу потрапити в таку групу - це дуже непросто. Я думаю, що гравці набралися досвіду на наступний сезон. Тепер для нас додатковий стимул - виграти чемпіонат і знову спробувати вийти в Лігу чемпіонів.