Суркіс: Луческу можна порівняти тільки з Лобановським

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#Суркіс, #Луческу, #Динамо

Джерело - Бомбардир.

Президент Динамо Ігор Суркіс виділив професіоналізм головного тренера киян Мірчі Луческу.

Про це розповів сам керівник київського клубу.

"Хто порадив Луческу? Ця ідея виникала давно. Коли ти хочеш призначити головного тренера, ти переглядаєш безліч кандидатур. Ідея з Містером була завжди, але було незрозуміло, чи прийде він. Те, що він тренер з величезним досвідом, професіонал до мозку кісток. Його можна порівнювати тільки з Валерієм Васильовичем Лобановським.

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У його віці 24 години на добу говорити тільки про футбол може тільки великий професіонал. Залишити свою сім'ю і переїхати жити на базу, хоча ми йому пропонували квартиру - одну, другу, третю. Ні, хоче жити на базі, повністю познайомитися з гравцями. Він - великий професіонал. Це головне.

Ми всі прагнемо до Європи, але розмірковуємо як "совки". Якщо ми візьмемо тренерів, які працюють в Європі. Взяти Моурінью. Він працював в Манчестер Юнайтед, в Челсі, зараз тренує Тоттенгем. Граючи проти Челсі, він робив все можливе, щоб їх обіграти. Це професійні тренери", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і виходить в плей-оф Ліги Європи.

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