Гості мали більше моментів для взяття воріт

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру УПЛ ковалівський Колос зіграв внічию з ФК Олександрія.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 6 грудня

Колос - ФК Олександрія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Селезньов (пен), 1:1 - 53 Шастал

Колос: Волинець, Зозуля, Петров, Новак, Чорноморець, Мілько, Оріховський, Ільїн (Данфа 79), Антюх, Смирний, Селезньов (Костишин Д. 72).

Олександрія: Паньків, Пашаєв, Бабогло, Дубра, Стецьков, Шастал (Безбородько 57), Банада (Довгий 46), Гречишкін, Третьяков (Мишенко 46 (Устименко 79)), Ковалець (Задерака 90+2), Сітало.

Попередження: Селезньов (8), Антюх (83) - Гречишкін (17), Пашаєв (52), Мишенко (57), Бабогло (69).

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