Зоря вдома переграла Дніпро-1 у 12 турі УПЛ

Гості провалили другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру УПЛ луганська Зоря приймала СК Дніпро-1.

Після сухого першого тайму матчу Зоря на 52-ій хвилині вийшла вперед - з передачі Іванісені відзначився Громов. Далі Громов оформив дубль. А на 84-ій хвилині м’яч рикошетом від Сватка втретє влетів у ворота гостей. Наприкінці матчу Назаренко забив гол престижу.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 6 грудня

Зоря - СК Дніпро-1 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Громов, 2:0 - 75 Громов, 3:0 - 84 Сваток (авт), 3:1 - 90 Назаренко

Зоря: Нікола Васіль, Віталій Вернидуб, Джоель Абу Ханна (Дмитро Піддубний 89), Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв, Єгор Назарина, Артем Громов (Михайло Перовіч 84), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Максим Луньов 61), Андрейс Циганікс (Жуніор Рейс 89)

СК Дніпро-1: Богдан Сарнавський, Володимир Адамюк, Сергій Кравченко (Арсеній Батагов 71), Дмитро Коркішко (Кирило Ховайко 90+2), Олексій Хобленко, Єгор Ярмолюк, Сергій Логінов, Франциско Ді Франко (Владислав Шинкаренко 90+2), Олександр Назаренко (Сергій Заєць 90+1), Олександр Сваток, Данило Ігнатенко (Костянтин Домарацький 71)

Нагадаємо, Динамо у меншості перемогло Маріуполь.