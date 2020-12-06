 Десна вирвала перемогу у Ворскли у 12 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Десна вирвала перемогу у Ворскли у 12 турі УПЛ

Сьогодні 18:55 380 1
У компенсовані хвилини матчу господарі забили переможний гол
Десна вирвала перемогу у Ворскли у 12 турі УПЛ
#Десна, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру УПЛ чернігівська Десна приймала полтавську Ворсклу.

Господарі здобули перемогу, забивши гол наприкінці матчу. Автором голу став Дегтярьов.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 6 грудня

Десна - Ворскла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Дегтярьов

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Віталій Єрмаков (Олексій Гуцуляк 83), Владислав Огіря, Леван Арвеладзе (Андрій Домбровський 72), Владислав Калітвінцев (Максим Дегтярьов 90+2), Михайло Мудрик (Єгор Картушов 72), Андрій Гітченко, Андрій Мостовий (Олександр Волков 90+2), Юхим Конопля, Пилип Будківський

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу, Олександр Скляр, Руслан Степанюк, Сергій Яворський, Вадим Сапай, Давид Пуцлін, Артем Челядин, Пап-Альюне Ндіайе, Дмитро Щербак (Данило Кравчук 74)

Попередження: Віталій Єрмаков 30, Владислав Калітвінцев 74 - Руслан Степанюк 19, Сергій Яворський 80, Руслан Степанюк 84

Вилучення: Руслан Степанюк 84.

Нагадаємо, Динамо у меншості перемогло Маріуполь.

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