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Олімпік без проблем переміг Рух у 12 турі УПЛ

Сьогодні 15:52 204 0
Захеді оформив дубль
Олімпік без проблем переміг Рух у 12 турі УПЛ
#Олімпік, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік приймав винниківський Рух у 12 турі української Прем'єр-ліги.

Перемогу здобули господарі з рахунком 3:1. Шахаб Захеді оформив дубль.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 тур, 6 грудня

Олімпік - Рух 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Захеді, 2:0 - 24 Беніто, 3:0 - 62 Захеді, 3:1 - 69 Кондраков

Стартові склади команд:

Олімпік: Бетім, Ксьонз(Пасіч 63), Драме, Снурніцин, Лебеденко, Цимбалюк, Політило, Бабенко(Романовський 84), Альваренга(Каргбо 76), Беніто, Захеді(Тейшейра 71)

Запасні: Чекотун, Пасіч, Аблітаров, Кравчук, Романовський, Каргбо, Тейшейра, Кіриленко

Рух: Бандура, Гагун, Мисик, Білий, Парамонов, Копина(Кухарук 88), Русин(Брікнер 70), Федорчук, Бойчук, Кондраков(Ґліга 70), Климчук(Козловський 85)

Запасні: Мисак, Стаменковіч, Заставний, Брікнер, Притула, Руніч, Кухарук, Козловський, Ґліга

Жовті картки: Копина(51), Беніто(65), Климчук 71

Нагадаємо, Динамо у меншості перемогло Маріуполь.

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