Олімпік без проблем переміг Рух у 12 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Донецький Олімпік приймав винниківський Рух у 12 турі української Прем'єр-ліги.
Перемогу здобули господарі з рахунком 3:1. Шахаб Захеді оформив дубль.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 тур, 6 грудня
Олімпік - Рух 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Захеді, 2:0 - 24 Беніто, 3:0 - 62 Захеді, 3:1 - 69 Кондраков
Олімпік: Бетім, Ксьонз(Пасіч 63), Драме, Снурніцин, Лебеденко, Цимбалюк, Політило, Бабенко(Романовський 84), Альваренга(Каргбо 76), Беніто, Захеді(Тейшейра 71)
Запасні: Чекотун, Пасіч, Аблітаров, Кравчук, Романовський, Каргбо, Тейшейра, Кіриленко
Рух: Бандура, Гагун, Мисик, Білий, Парамонов, Копина(Кухарук 88), Русин(Брікнер 70), Федорчук, Бойчук, Кондраков(Ґліга 70), Климчук(Козловський 85)
Запасні: Мисак, Стаменковіч, Заставний, Брікнер, Притула, Руніч, Кухарук, Козловський, Ґліга
Жовті картки: Копина(51), Беніто(65), Климчук 71
Нагадаємо, Динамо у меншості перемогло Маріуполь.