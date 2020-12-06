Олімпік - Рух: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Донецький Олімпік у 12 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме винниківський Рух.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Олімпік: Бетім, Ксьонз, Драме, Снурніцин, Лебеденко, Цимбалюк, Політило, Бабенко, Альваренга, Беніто, Шахаб
Запасні: Чекотун, Пасіч, Аблітаров, Кравчук, Романовський, Каргбо, Тейшейра, Кіриленко
Рух: Бандура, Гагун, Мисик, Білий, Парамонов, Копина, Русин, Федорчук, Бойчук, Кондраков, Климчук
Запасні: Мисак, Стаменковіч, Заставний, Брікнер, Притула, Руніч, Кухарук, Козловський, Ґліга
Нагадаємо, Динамо у меншості перемогло Маріуполь в УПЛ.