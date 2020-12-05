 Динамо у меншості перемогло Маріуполь в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо у меншості перемогло Маріуполь в УПЛ

Вчора 21:25 4308 2
Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України
Динамо у меншості перемогло Маріуполь в УПЛ
#Динамо, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у 12 турі УПЛ поступився Динамо.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь киян.

Відзначимо, що Динамо догравало гру у меншості -  на 39-й хвилині арбітр вилучив голкіпера Руслана Нещерета.

Чемпіонат України – УПЛ
12 тур, 05 грудня

Маріуполь – Динамо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Гармаш, 0:2 – 78 Циганков, 1:2 - 90+5 Топалов

Маріуполь: Олег Кудрик, Петро Стасюк, Сергій Чоботенко, Назарій Муравський, Ярослав Доброхотов, Олег Очеретько, Микита Петерман, Дмитро Мішньов, Дмитро Топалов, Сергій Горбунов, Данило Сікан (Андрій Кулаков, 50)

Динамо: Руслан Нещерет, Олександр Караваєв, Денис Попов, Віталій Миколенко, Томаш Кендзьора, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш (Георгій Бущан, 42), Микола Шапаренко (Володимир Шепелєв, 81), Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес, 89), Віктор Циганков, Владислав Супряга (Беньямін Вербич, 81)

Попередження: Сікан (16), Петерман (49), Мішньов (50), Доброхотов (64)

Вилучення: Нещерет (39)

Раніше, Шахтар знищив Минай.

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